Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч Руководители фракции «Воля народа», БПП «Солидарность» и УКРОПа Глуховского городского совета требуют принять социальный бюджет, в котором будут учтены зарплаты учителей и врачей, и урезать премии чиновникам.

Об этом говорится в заявлении руководителя фракции «Воля Народа» Юрия Бурлаки, опубликованном в Фейсбук.

По словам авторов заявления, мэр Терещенко и его заместители пытаются протянуть бюджет, в котором предусмотрены высокие премии чиновникам и отсутствует финансирование образовательной сферы.

«Руководство города запланировало себе на этот год премии в 800 тысяч гривен. И это в то время, когда бюджетники не получают по несколько месяцев свои зарплаты. Мы требуем принять социальный и справедливый бюджет Глухова с учетом наших требований», – говорится в заявлении.

Три фракции заявили об отказе голосовать за неготовый и несбалансированный бюджет в пятницу, 9 февраля – предлагают рассмотреть их предложения в профильной комиссии и вынести проект бюджета на рассмотрение Глуховского горсовета на следующей неделе.

«Мы требуем принять социальный и справедливый бюджет Глухова с учетом наших требований. Во-первых, мы требуем в бюджете отменить завышенные премии мэру и его заместителям. Во-вторых. Мы требуем предусмотреть полную выплату заработных плат учителям и врачам. В-третьих. Мы требуем за счет премий чиновников, выделить 300 тысяч гривен на приобретение жилья для гордости нашего города – чемпионки мира по биатлону Анны Кривонос», – говорится в совместном заявлении фракций.

Авторы заявления также сообщают, что им известно о подготовке силового варианта принятия чиновничьего бюджета.

«Наши оппоненты готовы применить силовой сценарий с подвозом из Киева спортивных митингующих Саакашвили. Учитывая особый приграничный статус Глухова, выступая за порядок в городе, требуем от Мишеля Петровича отказаться от силового сценария. Глуховчан устроит отсутствие премии у мэра, а вот отсутствие порядка на улицах – нет», – заявили депутаты.

Как известно, Мишель Терещенко созвал сессию городского совета на 9 февраля, чтобы принять бюджет Глухова.