Сумские хоккеистки проиграли африканкам Сегодня, 8 февраля, явно не день украинской сборной на чемпионате мира по индорхоккею.

После проигрыша Германии вечером наша сборная, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, проиграла сборной Намибии.

Счет открыла Джиллиан Херманус на 6-ой минуте. Наши смогли сравнять только на 6-ой минуте второго тайма. Свой шестой гол на турнире забила Яна Ворушило. За 3 минуты до конца игры намибийки снова впереди благодаря голу Кианы-Че Кормак. Через две минуты Марина Хилько делает счет 2:2, но на последней минуте соперницы забили третий гол – снова Джиллиан Херманус – и в итоге победили 3:2.

Другие встречи в нашей группе:

Австралия – Россия 2:1

Чехия – Германия 1:2

После 4 туров впереди Немки – 12 очков, у австралиек – 7 , у чешек и наших – по 6. 4 очка у Намибии, 0 – у России.

Завтра в пятом туре встречаются:

Украина – Чехия

Германия – Австралия

Намибия – Россия

Чтобы гарантировать себе место в ¼ финала нужна победа.