Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:55349

Сумские хоккеистки проиграли африканкам

Сегодня, 8 февраля, явно не день украинской сборной на чемпионате мира по индорхоккею.

После проигрыша Германии вечером наша сборная, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, проиграла сборной Намибии.

Счет открыла Джиллиан Херманус на 6-ой минуте. Наши смогли сравнять только на 6-ой минуте второго тайма. Свой шестой гол на турнире забила Яна Ворушило. За 3 минуты до конца игры намибийки снова впереди благодаря голу Кианы-Че Кормак. Через две минуты Марина Хилько делает счет 2:2, но на последней минуте соперницы забили третий гол – снова Джиллиан Херманус – и в итоге победили 3:2.

Другие встречи в нашей группе:

Австралия – Россия 2:1

Чехия – Германия 1:2

После 4 туров впереди Немки – 12 очков, у австралиек – 7 , у чешек и наших – по 6. 4 очка у Намибии, 0 – у России.

Завтра в пятом туре встречаются:

Украина – Чехия

Германия – Австралия

Намибия – Россия

Чтобы гарантировать себе место в ¼ финала нужна победа.

Спорт Индорхоккей Чемпионат мира по индорхоккею
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10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
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«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
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«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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