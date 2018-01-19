Сумские хоккеистки проиграли африканкам

После проигрыша Германии вечером наша сборная, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, проиграла сборной Намибии.
Счет открыла Джиллиан Херманус на 6-ой минуте. Наши смогли сравнять только на 6-ой минуте второго тайма. Свой шестой гол на турнире забила Яна Ворушило. За 3 минуты до конца игры намибийки снова впереди благодаря голу Кианы-Че Кормак. Через две минуты Марина Хилько делает счет 2:2, но на последней минуте соперницы забили третий гол – снова Джиллиан Херманус – и в итоге победили 3:2.
Другие встречи в нашей группе:
Австралия – Россия 2:1
Чехия – Германия 1:2
После 4 туров впереди Немки – 12 очков, у австралиек – 7 , у чешек и наших – по 6. 4 очка у Намибии, 0 – у России.
Завтра в пятом туре встречаются:
Украина – Чехия
Германия – Австралия
Намибия – Россия
Чтобы гарантировать себе место в ¼ финала нужна победа.
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