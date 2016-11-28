Сумские вольники отличились на чемпионате Украины

Три медали разного достоинства завоевали сумчане 8 февраля на чемпионате Украины по вольной борьбе среди взрослых до 23 лет, который проходит в г. Полтава.
Обладателем «золота» стал Александр Колдовский (в.к. до 125 кг), «серебро» завоевал Илья Арчая (86 кг), а бронзовую награду получил Александр Урсаки (125 кг). Все медалисты представляют Сумскую областную ШВСМ и являются студентами СумГПУ им.А.С.Макаренко.
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