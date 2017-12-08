«Сумыгаз» судится с АМКУ из-за штрафа за роторные счетчики Хозяйственный суд Сумской области начал производство по делу по иску ПАО «Сумыгаз», которое не согласно с решением Сумского отделения Антимонопольного комитета о взыскании с истца штрафа в сумме 68 000 гривен.

Как сообщает судья-спикер Хозяйственного суда Сумской области Оксана Сопьяненко, в решении АМКУ, которое оспаривает истец, речь идет о практике установления роторных счетчиков в многоэтажках Сумщины за счет жильцов-потребителей. Газовое предприятие отказало, в частности, гражданину П. в принятии на учет указанного прибора (счетчика). Коллегия местного отделения АМКУ признала эти действия нарушающими законодательство об экономической конкуренции, в связи с чем на «Сумыгаз» были наложены штрафные санкции в сумме 68 тыс. грн.

Истец просит суд признать недействительным и отменить решение административной коллегии Сумского областного территориального отделения АМКУ «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа», а также взыскать с ответчика судебные расходы. Впрочем, ответчик - территориальное отделение Антимнопольного комитета Украины - в письменном отзыве выступает против удовлетворения этих исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил назначить дело к рассмотрению по существу на 6 марта 2018 года.