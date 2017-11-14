9 участников АТО получат одноразовую материальную помощь Поддержка участников АТО на Сумщине осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших, пропавших без вести, умерших при исполнении служебного долга в зоне АТО.

По словам заместителя директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмилы Мусияки, в этом году уже 18 раненых участников АТО и 1 семья погибшего воина получили материальную помощь на общую сумму 550 тыс. гривен. 1 семья погибшего военнослужащего получила средства на улучшение материально-бытовых условий проживания в размере 34 тысяч гривен.