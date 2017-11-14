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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40168

9 участников АТО получат одноразовую материальную помощь

Поддержка участников АТО на Сумщине осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших, пропавших без вести, умерших при исполнении служебного долга в зоне АТО.

По словам заместителя директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмилы Мусияки, в этом году уже 18 раненых участников АТО и 1 семья погибшего воина получили материальную помощь на общую сумму 550 тыс. гривен. 1 семья погибшего военнослужащего получила средства на улучшение материально-бытовых условий проживания в размере 34 тысяч гривен.

Общество Материальная помощь Участники АТО
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«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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