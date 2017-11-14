9 участников АТО получат одноразовую материальную помощь

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших, пропавших без вести, умерших при исполнении служебного долга в зоне АТО.
По словам заместителя директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмилы Мусияки, в этом году уже 18 раненых участников АТО и 1 семья погибшего воина получили материальную помощь на общую сумму 550 тыс. гривен. 1 семья погибшего военнослужащего получила средства на улучшение материально-бытовых условий проживания в размере 34 тысяч гривен.
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