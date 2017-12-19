Спасатели предупреждают о сложных погодных условиях

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 9-10 февраля ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (мокрый снег и дождь), налипание мокрого снега, гололед, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 27 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....