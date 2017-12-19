Спасатели предупреждают о сложных погодных условиях Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице.

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 9-10 февраля ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (мокрый снег и дождь), налипание мокрого снега, гололед, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.