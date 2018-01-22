В Шостке поймали «металлиста»

В Шосткинский отдел полиции обратилась 78-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил из ее частного домохозяйства две металлические трубы, которые находились во дворе.
Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже ранее судимого 40-летнего местного жителя, которого нашли и опросили.
По словам подозреваемого, он случайно увидел во дворе явно не жилого домохозяйства металлические трубы и решил воспользоваться ситуацией. Через забор проник на частную территорию, перебросил трубы на улицу, а затем отвез их на одолженных у товарища санках в металлоприемный пункт. Полученные средства использовал на свои нужды.
Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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