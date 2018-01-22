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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20198

В Шостке поймали «металлиста»

Случайно увидев во дворе нежилого дома металлические трубы, ранее судимый 40-летний житель Шостки не устоял перед соблазном и украл оставленное без присмотра имущество.

В Шосткинский отдел полиции обратилась 78-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил из ее частного домохозяйства две металлические трубы, которые находились во дворе.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже ранее судимого 40-летнего местного жителя, которого нашли и опросили.

По словам подозреваемого, он случайно увидел во дворе явно не жилого домохозяйства металлические трубы и решил воспользоваться ситуацией. Через забор проник на частную территорию, перебросил трубы на улицу, а затем отвез их на одолженных у товарища санках в металлоприемный пункт. Полученные средства использовал на свои нужды.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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