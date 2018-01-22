Жертвой псевдополисменов стала 57-летняя глуховчанка Аферисты, задействовав одну из самых распространенных мошеннических схем, выманили у нее за «откуп» сына от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, пять тысяч гривен.

Сообщение о мошенничестве в Глуховский отдел полиции поступило от 57-летней местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что поверила незнакомцу, который позвонил ей на мобильный и назвался следователем. По словам женщины, мужчина сказал, что ее сын является виновником ДТП. Поэтому, чтобы в отношении него не открывали уголовное производство, предложил «решить этот вопрос». Он отметил, что деньги нужны срочно, а это пять тысяч гривен, которые она сразу перечисляла на предложенный счет. Когда же ее сын вернулся с работы домой, женщина поняла, что попала на крючок обычного афериста.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого правоохранители разыскивают злоумышленника. Уже установлена личность владельца счета, куда были перечислены деньги. Следственные действия продолжаются. А полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с предостережением не быть слишком доверчивыми и не перечислять незнакомцам деньги, кем бы они ни назвались. Всегда проверяйте полученную информацию, ведь с такими «предложениями» гражданам звонят именно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.