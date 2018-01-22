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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03163

Жертвой псевдополисменов стала 57-летняя глуховчанка

Аферисты, задействовав одну из самых распространенных мошеннических схем, выманили у нее за «откуп» сына от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, пять тысяч гривен.

Сообщение о мошенничестве в Глуховский отдел полиции поступило от 57-летней местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что поверила незнакомцу, который позвонил ей на мобильный и назвался следователем. По словам женщины, мужчина сказал, что ее сын является виновником ДТП. Поэтому, чтобы в отношении него не открывали уголовное производство, предложил «решить этот вопрос». Он отметил, что деньги нужны срочно, а это пять тысяч гривен, которые она сразу перечисляла на предложенный счет. Когда же ее сын вернулся с работы домой, женщина поняла, что попала на крючок обычного афериста.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого правоохранители разыскивают злоумышленника. Уже установлена личность владельца счета, куда были перечислены деньги. Следственные действия продолжаются. А полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с предостережением не быть слишком доверчивыми и не перечислять незнакомцам деньги, кем бы они ни назвались. Всегда проверяйте полученную информацию, ведь с такими «предложениями» гражданам звонят именно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Глухов Мошенничество
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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