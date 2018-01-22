В Сумах решили поинтересоваться мнением жителей о маршруте нового автобуса

Для респондентов предложены следующие варианты:
- через ул. Героев Сумщины;
- через центр (остановка «Аптека № 90»);
- другой вариант.
Отвечать нужно в комментариях на официальной странице КП СГС «Электроавтотранс» в Facebook или присылать ответы на электронную почту sstu67@gmail.com.
Высказать свое мнение сумчане могут и непосредственно на маршруте № 65 - специальные бланки есть в салонах автобуса.
В КП «Электроавтотранс» отмечают, что опрос проводится с целью изучения мнения горожан о работе общественного транспорта.
Все, кого интересует вопрос развития коммунального транспорта в Сумах, могут обращаться по тел.: (066) 42-49-126.
В системе Prozorro опубликовано объявление о проведении торгов КП «Електроавтотранс» на закупку 4 троллейбусов на общую сумму 20,8 млн. грн....
В связи с актуальностью вопроса по тарифам на проезд в коммунальном транспорте для школьников и студентов, коммунальное предприятие «Электроавтотранс» предоставило...
Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» 6 февраля объявило в Системе публичных электронных закупок ProZorro тендер на закупку четырех троллейбусов....
Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог анонсировал открытие новой группы обучения водителей троллейбусов в конце февраля...
Несмотря на заявления о поддержке коммунального транспорта, само КП «Электроавтотранс» тормозит закупку новых троллейбусов....