В Сумах решили поинтересоваться мнением жителей о маршруте нового автобуса Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» интересуется у сумчан, каким маршрутом должен курсировать автобус № 65.

Для респондентов предложены следующие варианты:

- через ул. Героев Сумщины;

- через центр (остановка «Аптека № 90»);

- другой вариант.

Отвечать нужно в комментариях на официальной странице КП СГС «Электроавтотранс» в Facebook или присылать ответы на электронную почту sstu67@gmail.com.

Высказать свое мнение сумчане могут и непосредственно на маршруте № 65 - специальные бланки есть в салонах автобуса.

В КП «Электроавтотранс» отмечают, что опрос проводится с целью изучения мнения горожан о работе общественного транспорта.

Все, кого интересует вопрос развития коммунального транспорта в Сумах, могут обращаться по тел.: (066) 42-49-126.