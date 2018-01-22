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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32412

В Сумах решили поинтересоваться мнением жителей о маршруте нового автобуса

Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» интересуется у сумчан, каким маршрутом должен курсировать автобус № 65.

Для респондентов предложены следующие варианты:

- через ул. Героев Сумщины;

- через центр (остановка «Аптека № 90»);

- другой вариант.

Отвечать нужно в комментариях на официальной странице КП СГС «Электроавтотранс» в Facebook или присылать ответы на электронную почту sstu67@gmail.com.

Высказать свое мнение сумчане могут и непосредственно на маршруте № 65 - специальные бланки есть в салонах автобуса.

В КП «Электроавтотранс» отмечают, что опрос проводится с целью изучения мнения горожан о работе общественного транспорта.

Все, кого интересует вопрос развития коммунального транспорта в Сумах, могут обращаться по тел.: (066) 42-49-126.

Общество КП «Электроавтотранс»
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