На Сумщине считают охотничьих животных: уже подсчитана часть зубров и лосей В охотничьих угодьях предприятий Сумского облуправления лесного и охотничьего хозяйства проходит ежегодный зимний учет охотничьих животных.

В Конотопском лесхозе уже посчитали краснокнижных зубров и лосей. Получилось по 49 парнокопытных особей каждого рода, что больше прошлогоднего показателя. Популяция зубров живет на территории конотопского, бочечковского и путивльского лесничеств и является одной из пяти в Украине. Охраняют и подкармливают животных лесоводы.

- В 2017 году за средства областного фонда охраны окружающей природной среды было закуплено 20 т ячменя и 27,6 т кукурузы для подкормки конотопской популяции зубров. В текущем году средства также планируют выделять, - говорит директор Конотопского лесхоза Виталий Баранов.

Как утверждают экологи, зубр является не только неотъемлемым компонентом фауны Украины, возвращения которого приближает наши экосистемы к исходному виду, но и настоящим символом дикой природы. Это требует особого подхода к его охране и воспроизводству, ведь животное оказалась под угрозой исчезновения не в силу каких-то естественных причин, связанных с его биологией или наличием мест, пригодных для существования, а из-за недостатка внимания и варварского неконтролируемого браконьерства и коммерческого отстрела.

Первые животные - три самца и 11 самок - были завезены в Сумскую область в 1985 году из Беловежской пущи. По данным зимнего учета 2017-го года их насчитывалось 47 особей. Это третий количественный показатель в Украине. Кроме того, во время прошлогоднего зимнего подсчета охотничьих животных в Конотопском лесхозе было выявлено больше 30 лосей, которые с прошлого года также занесены в Красную книгу. А по данным нынешнего учета – 49.

Учет животных начался 1 февраля и продлится до 1 марта. Он осуществляется с обязательным участием представителей департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов Сумской облгосадминисрации, которые входят в состав учетных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Сумского облуправления лесного и охотничьего хозяйства.