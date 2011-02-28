Роменский тяжелоатлет стал бронзовым призером чемпионата Украины

8 февраля среди призеров был и роменчанин Максим Стеценко, выступающий в весовой категории до 94 кг. В сумме он показал 254 кг (114+140 кг).
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