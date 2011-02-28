Роменский тяжелоатлет стал бронзовым призером чемпионата Украины В Харькове продолжается чемпионат Украины среди учащихся ДЮСШ и СДЮШОР по тяжелой атлетике.

8 февраля среди призеров был и роменчанин Максим Стеценко, выступающий в весовой категории до 94 кг. В сумме он показал 254 кг (114+140 кг). Напомним: днем раннее также бронзовой призеркой стала сумчанка Оксана Паладич