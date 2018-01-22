«Сумы» обыграли «Оболонь» Сегодня, 9 февраля, в манеже УТБ «Динамо» в Конча-Заспе состоялся контрольный поединок ПФК «Сумы» - ФК «Оболонь-Бровар».

Матч завершился победой сумской команды. Первыми на 36-ой минуте в счете повели киевляне, однако через 2 минуты Виктор Лиховидько сравнял счет, а на 57-ой минуте отличился и вторым забитым мячом. В итоге 2:1 в пользу Сум.

ПФК Сумы: Бубенцов, Дурай, Богачев, Акубардия, Квасный, Лиховидько, Вечурко, Мурашов, Рафальский, Галенко, игрок на просмотре

На замену выходили: Штанько, игроки на просмотре.