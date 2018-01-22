«Сумы» обыграли «Оболонь»

Матч завершился победой сумской команды. Первыми на 36-ой минуте в счете повели киевляне, однако через 2 минуты Виктор Лиховидько сравнял счет, а на 57-ой минуте отличился и вторым забитым мячом. В итоге 2:1 в пользу Сум.
ПФК Сумы: Бубенцов, Дурай, Богачев, Акубардия, Квасный, Лиховидько, Вечурко, Мурашов, Рафальский, Галенко, игрок на просмотре
На замену выходили: Штанько, игроки на просмотре.
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