В Лебедине нашли устаревший боеприпас 8 февраля в 13:40 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета на окраине г. Лебедин.

Прибывшие на вызов, установили, что находка - это 76-мм. минометная мина времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет нашел местный житель на открытой территории в 300 м от жилых домов.

На месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.