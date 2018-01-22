В Сумах на переходе сбили девушку (видео) В результате утренней ДТП травмирована 16-летняя де вушка.

9 февраля, около 8 часов утра, экипаж полицейских получил сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Роменской. Прибыв на место происшествия, инспекторы огородили место ДТП и выяснили, что по предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, при обстоятельствах, которые на данный момент устанавливаются, допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель иномарки сразу вызвал полицейских и скорую помощь.

Врачи госпитализировали девушку в медицинское учреждение. Предварительно у нее зафиксировали закрыто черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, мозговую кому, закрытую травму грудной клетки и живота.

Сейчас следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции выясняет обстоятельства ДТП.

Патрульная полиция Сумской области призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов и мест значительного скопления людей, особенно во время ухудшения погодных условий!