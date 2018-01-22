Депутаты Сумского облсовета инициируют отставку начальника областного СБУ Косинского Депутаты Сумского областного совета на ближайшей сессии рассмотрят обращение к Президенту Украины о недоверии начальнику Управления СБУ в области Владиславу Косинскому.

Об этом в комментарии журналистам заявил депутат облсовета, руководитель фракции «Воля народа» Олег Бояринцев.

По словам Бояринцева, начальник областного СБУ не выполняет свои прямые обязанности.

«На ближайшей сессии Сумского областного совета мы инициируем обращение к Президенту Украины. Цель обращения – высказать недоверие начальнику Управления СБУ в Сумской области Владиславу Косинскому с его последующим увольнением», - отметил депутат.

Он заявил, что Косинский игнорирует вопросы национальной безопасности.

«Косинский, вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей – обеспечения вопросов национальной безопасности на территории приграничной области, увлекся политическими интригами и «крышеванием» криминальных схем на Сумщине, сопровождением и поддержкой противоправной дестабилизирующей деятельности мера Глухова – Мишеля Терещенко, прочих интуристов-гастролеров и паразитирующих на патриотизме спортсменов по вызову», - заявил Бояринцев.

Он также отметил, что спецслужба области не отреагировала на события последних месяцев, направленных на дестабилизацию ситуации на сессиях облсовета и в городах области: Конотоп, Глухов, Сумы, Путивль и др.

«Специальные оперативные возможности Управления СБУ постоянно используются для оказания давления на неугодных руководителей и депутатов советов разных уровней. По данным, требующей проверки, Косинский занимается коммерческим сопровождением нелегальной добычи нефти и контрабанды», - заявил Бояринцев.

Депутат добавил, что информация журналистов свидетельствует о функционировании преступной группировки под покровительством начальника Управления СБУ.

«Эта группировка пытается зайти на юг области для внедрения схем по краже нефтепродуктов. На данный момент они собирают информацию для дискредитации и увольнения прокурора Сумской области, мешающего реализации этой незаконной схемы», - считает депутат облсовета.

Бояринцев уверен, что вместо обеспечения безопасности на приграничных территориях Сумской области, Косинский «крышует» преступные группировки и занимается выполнением коммерческих заказов.

«Как пример, участие в разборках между собственниками сети АТБ и народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки», - резюмировал депутат.

Напомним, что ранее народный депутат Сергей Евтушок требовал от Генпрокурора проверить работу Косинского. Он считал, что руководитель СБУ области незаконно собирал информацию о депутатах от партии «Батьківщина».