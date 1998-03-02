«Сумы» подписали бывшего «шахтера» 9 февраля с ПФК «Сумы» подписал контракт вратарь Андрей Бубенцов.

19-летний голкипер с 2015 года был игроком команды «Шахтер U-19», на правах аренды выступал за ФК «Арсенал-Киев U-19» и ФК «Александрия U-21».

ФИО: Бубенцов Андрей Владимирович

Дата рождения: 02.03.1998

Амплуа: вратарь

Игровой номер: 23

Рост: 1.90 м

Вес: 85 кг