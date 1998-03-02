«Сумы» подписали бывшего «шахтера»

19-летний голкипер с 2015 года был игроком команды «Шахтер U-19», на правах аренды выступал за ФК «Арсенал-Киев U-19» и ФК «Александрия U-21».
ФИО: Бубенцов Андрей Владимирович
Дата рождения: 02.03.1998
Амплуа: вратарь
Игровой номер: 23
Рост: 1.90 м
Вес: 85 кг
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