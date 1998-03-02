Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33219

«Сумы» подписали бывшего «шахтера»

9 февраля с ПФК «Сумы» подписал контракт вратарь Андрей Бубенцов.

19-летний голкипер с 2015 года был игроком команды «Шахтер U-19», на правах аренды выступал за ФК «Арсенал-Киев U-19» и ФК «Александрия U-21».

ФИО: Бубенцов Андрей Владимирович

Дата рождения: 02.03.1998

Амплуа: вратарь

Игровой номер: 23

Рост: 1.90 м

Вес: 85 кг

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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