Олимпиада-2018: кто побежит в субботу спринт Три сумчанки будут стартовать завтра, 10 февраля, в корейском Пхенчане.

В составе женской сборной Украины по биатлону произошла замена на спринтерскую гонку. 10 февраля вместо Юлии Джимы на старт выйдет Ирина Варвинец. Об этом XSPORT рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

При этом функционер отметил, что Юлия не рискует не отобраться в масс-старт. В него, напомним, попадают спортсменки, входящие в топ-15 общего зачета Кубка мира, а остальные 15 мест распределяются по итогам выступлений в личных гонках на Олимпиаде. В классификации Джима занимает 16-е место, но из-за недопуска на Игры Екатерины Юрловой-Перхт, идущей на 12-й позиции, украинка точно попадет в гонку с общего старта.

Женский спринт станет первым биатлонным стартом на Играх-2018. Гонка пройдет 10 февраля и начнется в 13:15 по Киеву (20:15 по местному времени). От Украины, кроме Ирины Варвинец, на старт выйдут сумчанки Валентина и Вита Семеренко, а также уроженка Сум Анастасия Меркушина.