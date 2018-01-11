Сумская полиция приглашает на День открытых дверей

Мероприятия начнутся 10 февраля, в 10:00, по адресу: г. Сумы, ул. Г.Кондратьева, д. 23.
В программе мероприятий:
- встреча с руководством Главного управления;
- выставка техники и вооружения полиции;
- демонстрация служебных собак;
- экскурсия по админзданию.
Приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и техникумов.
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