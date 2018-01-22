«СумДУ» отыгрался против черкасского «Днепра» Сегодня, 9 февраля, МФК «СумДУ» принимал черкасский «Днепр».

Игра 10 тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге проходила на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Сумчане пропустили в первом тайме два мяча, а во втором отыгрались благодаря дублю Сергея Бабынина.

После этой ничьи у сумчан 7 очков, у черкащан – 14.