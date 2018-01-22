«СумДУ» отыгрался против черкасского «Днепра»

Игра 10 тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге проходила на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Сумчане пропустили в первом тайме два мяча, а во втором отыгрались благодаря дублю Сергея Бабынина.
После этой ничьи у сумчан 7 очков, у черкащан – 14.
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