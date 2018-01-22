Чемпионат мира по индорхоккею: Украина – Швейцария (трансляция) Сегодня, 10 февраля, в Берлине стартует плей-офф чемпионата мира по индорхоккею.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встретится в ¼ финала со сборной Швейцарии. Начало в 12.30. Напомним: три недели назад в Праге на чемпионате Европы эти же команды сыграли в ничью 2:2.