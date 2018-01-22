Чемпионат мира по индорхоккею: Украина – Швейцария (трансляция)

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встретится в ¼ финала со сборной Швейцарии. Начало в 12.30.
Напомним: три недели назад в Праге на чемпионате Европы эти же команды сыграли в ничью 2:2.
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