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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41491

В троллейбусе умерла сумчанка

Сегодня утром в Сумах прямо в троллейбусе умерла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».

«В салоне троллейбуса по неизвестным причинам умерла женщина. Инцидент произошел 10 февраля в 8:05 на остановке «Ул. Даргомыжского» в троллейбусе № 036, курсирующего по маршруту № 1. Водитель вызвал «скорую» и полицию. Обстоятельства выясняются.

Коллектив КП «Электроавтотранс» выражает соболезнования родным и близким умершей», - говорится в сообщении.

Право Смерть Троллейбусы
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«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
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Кино Планета Кино
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«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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