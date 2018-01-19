В троллейбусе умерла сумчанка Сегодня утром в Сумах прямо в троллейбусе умерла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс». «В салоне троллейбуса по неизвестным причинам умерла женщина. Инцидент произошел 10 февраля в 8:05 на остановке «Ул. Даргомыжского» в троллейбусе № 036, курсирующего по маршруту № 1. Водитель вызвал «скорую» и полицию. Обстоятельства выясняются. Коллектив КП «Электроавтотранс» выражает соболезнования родным и близким умершей», - говорится в сообщении.