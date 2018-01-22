На Сумщине спасатели отбуксировали легковушку

По предварительным данным, вблизи пгт Великая Писаревка застрял Ford Fusion, в котором находилось три человека, среди них один ребенок.
На место вызова прибыло отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, водитель вместе женой и 12-летней дочерью на автомобиле двигался по грунтовой дороге в направлении Богодухова Харьковской области. На расстоянии 900 м от районного центра Ford провалился в замерзшую лужу. Работники Службы спасения помогли расчистить прилегающую территорию. После этого пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 легковушку отбуксировали на безопасный участок пути. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную его семье помощь.
К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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