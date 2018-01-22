Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02295

На Сумщине спасатели отбуксировали легковушку

9 февраля в 17:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, вблизи пгт Великая Писаревка застрял Ford Fusion, в котором находилось три человека, среди них один ребенок.

На место вызова прибыло отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, водитель вместе женой и 12-летней дочерью на автомобиле двигался по грунтовой дороге в направлении Богодухова Харьковской области. На расстоянии 900 м от районного центра Ford провалился в замерзшую лужу. Работники Службы спасения помогли расчистить прилегающую территорию. После этого пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 легковушку отбуксировали на безопасный участок пути. Водитель поблагодарил спасателей за оказанную его семье помощь.

К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
view counter

По тематике

06.02.2018 11:49

В Ромнах спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП

5 февраля в 17:03 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи....

02.02.2018 11:41

За прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь гражданам

1 февраля в 17:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

31.01.2018 16:30

Ночью спасатели отбуксировали грузовик

30 января в 22:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

30.01.2018 17:11

За минувшие сутки спасатели дважды оказывали помощь населению

29 января в 12:00 в Службу спасения «101» г. Сумы поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры...

На Сумщине грузовик застрял на железнодорожном переезде
23.01.2018 11:41

На Сумщине грузовик застрял на железнодорожном переезде

Спасатели отбуксировали грузовик, разблокировав движение транспорта на железнодорожном переезде....

Новости

Чемпионат мира по индорхоккею: Украина - Голландия (трансляция)
Сегодня 18:38
В Глухове депутаты горсовета покидают большинство Терещенко в знак протеста против антисоциального бюджета, – депутат
Сегодня 14:47
Сумчанки пока без медалей на Олимпиаде
Сегодня 14:47
Сумские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Сегодня 13:23
От мэра Глухова Терещенко бегут депутаты (видео)
Сегодня 13:21
Сумские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Украины
Сегодня 12:27
На Сумщине спасатели отбуксировали легковушку
Сегодня 11:02
В троллейбусе умерла сумчанка
Сегодня 10:41
Чемпионат мира по индорхоккею: Украина – Швейцария (трансляция)
Сегодня 10:32
Сумчанки стартовали на Олимпиаде
Сегодня 10:06
«СумДУ» отыгрался против черкасского «Днепра»
Вчера 18:08
Сумские хоккеистки встретятся со швейцарками в ¼ финала кубка мира
Вчера 17:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.