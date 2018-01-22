Сумские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Украины

В субботу на трассе соревновались смешанные эстафетные команды. Сразу две сумские сборные заняли первые две ступеньки пьедестала почета. Чемпионами стали Кристина Ковалева, Анна Сытник, Виталий Демиденко и Кирилл Сергиенко. Серебряными призерами – Виктория Рыжих, Виктория Ермакова, Антон Дудченко и Денис Насыко.
Всего же из 6 команд 4 были сумские.
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