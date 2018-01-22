Сумские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира Сегодня, 10 февраля, сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея играла в ¼ финала чемпионата мира по индорхоккею со сборной Швейцарии.

Счет уже на 3-ей минуте после розыгрыша штрафного углового открыла Яна Ворушило. Дальше шла примерно равная игра. На 8-ой минуте швейцарки чуть не сравняли счет, во всяком случае на табло появились единицы, однако мяч после удара Штефани Вельти попал в штангу. А на 16-ой минуте ей все-таки удалось забить после розыгрыша углового. Однако на следующей минуте Марина Хилько после паса Яны Ворушило вывела украинок вперед. Не прошло и минуты, снова забила Штефани Вельти. Но буквально за несколько секунд до свистка на перерыв снова отличилась Яна Ворушило после паса Оксаны Пономаренко.

На 25-ой минуте отрыв увеличила Марина Хилько с передачи Евгении Мороз. Через три минуты после углового отличилась Юлия Шевченко. После тайм-аута, взятого швейцарками на площадку вышли шестеро украинок (заменив вратаря) и спустя пару минут добились шестого гола – после паса Екатерины Шокаленко отличилась Марина Хилько. Еще через две минуты Марина отблагодарила Екатерине, выдав прекрасный пас перед вратарем, оставалось делом техники закатить мяч в ворота. После этого уже швейцарки стали играть вшестером, за что и поплатились: через две минуты счет уже после гола в пустые ворота Юлии Шевченко после прекрасного паса от борта Евгении Керноз. За

: Минуты до конца швейцаркам удалось забить третий гол – отличилась Динад Хауссенер. Но на этом все. В итоге 8:3, и в полуфинал проходит Украина! Там нас жде победитель пары Голландия – Чехия.