Сумчанки пока без медалей на Олимпиаде Сегодня, 10 февраля, в корейском Пхенчанге прошел спринт у биатлонисток.

На старт вышли сразу трое сумчанок – Вита и Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина. Однако ни по скорости, ни по стрельбе наши не были среди лидеров в итоге лучшей среди украинок стала Вита Семеренко – 14-ое место с отставанием от первого места 54,5 с. Валентина Семеренко показала 46-ое время, Анастасия Меркушина – 55-ое. Все они выступят в понедельник в гонке преследования.

Выиграла первую золотую медаль в биатлоне немка Лаура Дальмайер. Серебро у норвежки Марте Олсбю, бронза – у чешки Вероники Витковой.