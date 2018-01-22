Сумчанки пока без медалей на Олимпиаде

На старт вышли сразу трое сумчанок – Вита и Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина. Однако ни по скорости, ни по стрельбе наши не были среди лидеров в итоге лучшей среди украинок стала Вита Семеренко – 14-ое место с отставанием от первого места 54,5 с. Валентина Семеренко показала 46-ое время, Анастасия Меркушина – 55-ое. Все они выступят в понедельник в гонке преследования.
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