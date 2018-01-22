Чемпионат мира по индорхоккею: Украина - Голландия (трансляция)

Уже сегодня вечером в Берлине в полуфинале чемпионата мира по индорхоккею украинки сойдутся в полуфинале с фаворитками турнира голландками.
В последнем четвертьфинале сборная Голландии обыграла Чехию 8:3 и стала соперницей нашей команды. Матч начнется в 20.30.
Сегодня, 10 февраля, сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея играла в ¼ финала чемпионата мира по индорхоккею со...
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Завершился групповой турнир на чемпионате мира по индорхоккею в Берлине....
Сегодня, 9 февраля, в Берлине завершается групповой этап чемпионата мира по индорхоккею....
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