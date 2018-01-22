Чемпионат мира по индорхоккею: Украина - Голландия (трансляция) Сумские хоккеистки узнали соперника по полуфиналу на чемпионате мира.

Уже сегодня вечером в Берлине в полуфинале чемпионата мира по индорхоккею украинки сойдутся в полуфинале с фаворитками турнира голландками.

В последнем четвертьфинале сборная Голландии обыграла Чехию 8:3 и стала соперницей нашей команды. Матч начнется в 20.30.