Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу» Сегодня, 10 февраля, в Берлине прошел первый полуфинал женского чемпионата мира по индорхоккею.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с чемпионками мира и фаворитками сборной Голландии.

К сожалению, наши девчата не смогли ничего противопоставить голландской машине, которая до этого выиграла все 6 матчей. В первом тайме голландки забили четыре мяча, во втором добавили еще два. И только за три секунды до конца Юлия Шевченко размочила счет.

В итоге 6:1, в финал выходит Голландия. А наши будут завтра сражаться за бронзу.