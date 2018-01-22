Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:31275

Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»

Сегодня, 10 февраля, в Берлине прошел первый полуфинал женского чемпионата мира по индорхоккею.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с чемпионками мира и фаворитками сборной Голландии.

К сожалению, наши девчата не смогли ничего противопоставить голландской машине, которая до этого выиграла все 6 матчей. В первом тайме голландки забили четыре мяча, во втором добавили еще два. И только за три секунды до конца Юлия Шевченко размочила счет.

В итоге 6:1, в финал выходит Голландия. А наши будут завтра сражаться за бронзу.

Спорт Индорхоккей Чемпионат мира по индорхоккею
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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