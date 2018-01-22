Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась с чемпионками мира и фаворитками сборной Голландии.
К сожалению, наши девчата не смогли ничего противопоставить голландской машине, которая до этого выиграла все 6 матчей. В первом тайме голландки забили четыре мяча, во втором добавили еще два. И только за три секунды до конца Юлия Шевченко размочила счет.
В итоге 6:1, в финал выходит Голландия. А наши будут завтра сражаться за бронзу.
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