Шосткинский лыжник стартовал на Олимпиаде Сегодня, 11 февраля, в корейском Пхенчанге прошел мужской скиатлон.

Среди участников комплексной лыжной гонки (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) был и шостикнский лыжник Алексей Красовский. Порадовать своих болельщиков он не сумел, заняв в итоге 59-ое место, отстав от победителя на круг. А выиграли гонку норвежцы – Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд.