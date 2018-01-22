Шосткинский лыжник стартовал на Олимпиаде

Среди участников комплексной лыжной гонки (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) был и шостикнский лыжник Алексей Красовский. Порадовать своих болельщиков он не сумел, заняв в итоге 59-ое место, отстав от победителя на круг. А выиграли гонку норвежцы – Симен Хегстад Крюгер, Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд.
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