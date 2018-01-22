Сумские хоккеистки стали четвертыми в мире Сегодня, 11 февраля, в Берлине завершается чемпионат мира по индорхоккею.

В матче за третье место встречались сборные Украины и Беларуси.

На 15-ой минуте счет открыла Оксана Пономаренко после розыгрыша штрафного углового. Спустя три минуты счет стал равным после гола Юлии Курганской.

На 32-ой минуте Рита Батура вывела белорусок вперед. За две минуты до конца наши стали играть в шесть полевых игроков, но это не принесло результата.

В итоге 2:1 в пользу белорусок, и они после «бронзы» чемпионата Европы получили «бронзу» чемпионата мира. Наши же, которые были пятыми в Европе, теперь четвертые в мире.

Напомним: на предыдущем чемпионате мира, в 2015 году, Украина была шестой.