На спортплощадке СНАУ нашли повешенным студента

Тело студента СНАУ 1995 г.р. обнаружил прохожий в начале шестого утра 10 февраля. Парень висел на турнике на спортплощадке СНАУ. Приехавшая на место следственно-оперативная группа полиции констатировала факт смерти.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, но одна из основных версий самоубийство, поскольку опрошенные родственники и близкие парни утверждали, что последнее время он находился в подавленном состоянии.
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