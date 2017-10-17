На спортплощадке СНАУ нашли повешенным студента По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, открыто уголовное производство по статье «Убийство», но правоохранители склоняются к версии суицида.

Тело студента СНАУ 1995 г.р. обнаружил прохожий в начале шестого утра 10 февраля. Парень висел на турнике на спортплощадке СНАУ. Приехавшая на место следственно-оперативная группа полиции констатировала факт смерти.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, но одна из основных версий самоубийство, поскольку опрошенные родственники и близкие парни утверждали, что последнее время он находился в подавленном состоянии.