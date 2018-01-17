Водителя, сбившего девочку на Роменской, судят за пьяную езду На 19 февраля (в 9.30) в Заречном райсуде Сум назначено рассмотрение админпротокола в отношении Владислава Павлика за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает сайт «Судебная власть Украины».

Речь идет о том, что после новогоднего корпоративна с коллективом колонии № 116 г-н Павлик, по подозрению патрульных, сел за руль в состоянии алкогольного опьяненения. Соответствующий протокол поступил в суд 3 января.

Сегодня, 11 февраля, в 14.00 следственный судья Александр Капкин в этом же суде должен рассматривать ходатайство прокуратуры о взятии Владислава Павлика под стражу. Напомним: 9 февраля около 8 утра Владислав Павлик, находясь за рулем свого авто, сбил на пешеходном переходе 16-летнюю де вушку. В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки и живота, находится в коме. Полиция ищет свидетелей этой аварии 9 февраля на улице Роменской.

Что примечательно, 25-летний Владислав Павлик является директором предприятия Сумской исправительной колонии № 116. Перед назначением на должность в орган исполнения наказаний кандидаты проходит спецпроверку. В том числе и на наличие судимости у родственников. Остается открытым вопрос: как Владислав Павлик, отец и мать которого были судимы, получил должность.