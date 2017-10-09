Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1854 (за предыдущую неделю 1781) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 115 (93), из них раскрыты – 61 (58), а именно: 1 грабеж, 32 кражи, 7 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 1 факт незаконного оборота оружия и 19 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 133 (87) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2147 (2048) вызовов и заданий, из них по линии «102» – 1488 (1406). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 597 (359) админматериалов, из них 17 (10) – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 90 (69) админматериала. Раскрыты по горячим следам 24 (29) преступлений.