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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20315

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1854 (за предыдущую неделю 1781) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 115 (93), из них раскрыты – 61 (58), а именно: 1 грабеж, 32 кражи, 7 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 1 факт незаконного оборота оружия и 19 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 133 (87) протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2147 (2048) вызовов и заданий, из них по линии «102» – 1488 (1406). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 597 (359) админматериалов, из них 17 (10) – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 90 (69) админматериала. Раскрыты по горячим следам 24 (29) преступлений.

Право Криминогенная обстановка
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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