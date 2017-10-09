Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 115 (93), из них раскрыты – 61 (58), а именно: 1 грабеж, 32 кражи, 7 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 1 факт незаконного оборота оружия и 19 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 133 (87) протоколов об административных правонарушениях.
За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2147 (2048) вызовов и заданий, из них по линии «102» – 1488 (1406). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 597 (359) админматериалов, из них 17 (10) – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 90 (69) админматериала. Раскрыты по горячим следам 24 (29) преступлений.
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1781 (за предыдущую неделю 1565) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1565заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1523 (за предыдущую неделю 1265) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1265 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1240 (за предыдущую неделю – 1084) заявлений и сообщений....