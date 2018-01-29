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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00213

В Путивле аферисты обманули молодую маму

Очередной жертвой злоумышленников стала 20-летняя путивлянка, которая, пытаясь сэкономить на приобретении детской коляски, собственноручно перечислила злоумышленнице 1650 гривен.

В Путивльское отделение полиции обратилась 20-летняя местная жительница. Она рассказала, что хотела приобрести детскую коляску, а попала в мошенническую ловушку и осталась своих денег. По словам женщины, она воспользовалась объявлениям в Интернете на известном сайте, а когда нашла интересное предложение и связалась с продавщицей по указанному номеру телефону, договорилась с ней о предоплате в сумме 1650 гривен, перечислив которые, связь с «продавщицей» оборвалась, а объявление было удалено с сайта.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленницы. А правоохранители продолжают предостерегать граждан он подобных покупок в Интернете и советуют пользоваться только известными Интернет-магазинами, за товар платите только после его получения.

Право Мошенничество Путивль
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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