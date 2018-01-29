В Путивле аферисты обманули молодую маму

В Путивльское отделение полиции обратилась 20-летняя местная жительница. Она рассказала, что хотела приобрести детскую коляску, а попала в мошенническую ловушку и осталась своих денег. По словам женщины, она воспользовалась объявлениям в Интернете на известном сайте, а когда нашла интересное предложение и связалась с продавщицей по указанному номеру телефону, договорилась с ней о предоплате в сумме 1650 гривен, перечислив которые, связь с «продавщицей» оборвалась, а объявление было удалено с сайта.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленницы. А правоохранители продолжают предостерегать граждан он подобных покупок в Интернете и советуют пользоваться только известными Интернет-магазинами, за товар платите только после его получения.
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