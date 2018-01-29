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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29265

На Сумщине ищут мужчину, который скрылся с трупом лисы, возможно, бешеной

Сегодня, 12 февраля в Шосткинскую городскую государственную больницу ветеринарной медицины обратился мужчина, который сообщил, что на его подворье забрела лиса.

Животное вступило в схватку с дворовой собакой в результате которой погибло, пишет Шостка.info.

Мужчина погрузил труп лисы в багажник и привез его в лечебницу, предъявив ветеринарам. Однако, когда специалисты приступили к оформлению инцидента в соответствии с требованиями законодательства, он, проявив недовольство «бюрократией», сел в авто и уехал, забрав с собой погибшее животное.

При этом мужчина не представился и не сообщил, откуда он приехал.

В этой связи Шосткинское горрайонное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области обращается к жителям города и района, если кому-то что-то известно об инциденте, имеется ввиду о заходе лисы на подворье и драке с собакой, сообщить хотя бы место происшествия.

Мужчина, предъявлявший труп лисы, передвигается на черной «Ниве».

— Убедительно просим этого человека, его родных, близких, знакомых и всех, кому что-либо известно о произошедшем, обратиться в Госпродпортебслужбу или в больницу ветеринарной медицины и сообщить, где произошел инцидент. Возможно кто-то что-то слышал, видел… По словам мужчины, его собака была не привита, а это значит, что он и его семья, а также окружающие люди подвергаются большой опасности подхватить смертельный вирус бешенства. Чтобы обезопасить людей и животных, необходимо провести лабораторные исследования, утилизировать труп, согласно нормам и требованиям санитарного законодательства, если диагноз «бешенство» подтвердится, то в очаге необходимо провести соответствующие мероприятия, — сказала главный специалист Шосткинского горрайонного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Надежда Романченко.

Информацию можно сообщить по тел.: (05449) 7-07-35.

 
 
Общество Бешенство Шостка
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