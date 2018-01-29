Во вторник возобновляются занятия в шосткинских школах

Как сообщила начальник управления образованияНаталья Сергейко, после почти двухнедельного карантина в общеобразовательных учебных заведениях возобновляется учебный процесс.
По ее данным, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в 2 раза, пишет Шостка.info.
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На прошлой неделе снова возросла заболеваемость ОРВИ....
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Карантин в общеобразовательных учебных заведениях продлен до 12 февраля включительно....