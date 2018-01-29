Во вторник возобновляются занятия в шосткинских школах Завтра, 13 февраля, шосткинские школьники снова сядут за парты.

Как сообщила начальник управления образованияНаталья Сергейко, после почти двухнедельного карантина в общеобразовательных учебных заведениях возобновляется учебный процесс. По ее данным, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в 2 раза, пишет Шостка.info.