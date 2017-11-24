«Сумыхимпром» без торгов слил 99 миллионов на известь вполторадорога

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».
К октябрю по железной дороге на условиях CPT поставят 28 тыс. т негашеной извести II сорта с более 80% активных СаО MgO по 3540 грн за тонну.
В январе ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» заказало другой фирме строительную известь II сорта с 80-89% активных СаО MgО в полтора раза дешевле - по 2220 грн. При этом тогдашние условия доставки DDP более выгодные для покупателя.
Сам «Сумыхимпром» в апреле 2017 года покупал в ООО «Титан Украины» негашеную известь II сорта по 3345 грн/т, то есть на 6% дешевле нынешней договорной цены.
Днепровская «Компания Укрднепротрейд» с уставным капиталом 5 тыс. грн впервые получила государственный подряд. Она принадлежит Тимуру Бердыеву и Сергею Якубичу, которые также владеют ООО «НПП Укрднепротрейд» и ООО «Компания Укрспецфлюсы».
Бердыев недавно владел ООО «ТД «Укрднепротрейд» (в стадии прекращения), которое ранее принадлежало Александру Киселеву и Дмитрию Чурилову - владельцам ООО «Укрспецизвесть» (также в стадии прекращения). Кроме того, Киселев является учредителем ООО «Укрлайм» и руководит ООО «Губинихский известковый завод» компании «Феррите Инвестментс Лтд» с Тортолы, подписантом которого значится Чурилов.
Номер телефона «Компания Укрспецфлюсы» +380562361757 совпадает с номером ООО «Укрспецизвесть-Переработка» Киселева и Чурилова.
Государственный «Сумыхимпром» со времен Януковича контролируется группой Дмитрия Фирташа.
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