Пограничники выдворили россиянку, нелегально попавшую в Украину

11 февраля пограничный патруль неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Лукашевка Великописаревского района задержал гражданку России, которая незаконно пересекла границу с территории РФ на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.
Правоохранители установили, что данная жительница российского пограничного н.п. Козинка уже попадала в поле зрения пограничников - в апреле прошлого года она привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 44-летнюю правонарушительницу составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, в установленном порядке принудительно возвращено на территорию России, сообщает Сумской погранотряд.
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