Пограничники выдворили россиянку, нелегально попавшую в Украину На Сумщине пограничники задержали россиянку, которая незаконно пересекли государственную границу.

11 февраля пограничный патруль неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Лукашевка Великописаревского района задержал гражданку России, которая незаконно пересекла границу с территории РФ на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители установили, что данная жительница российского пограничного н.п. Козинка уже попадала в поле зрения пограничников - в апреле прошлого года она привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 44-летнюю правонарушительницу составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, в установленном порядке принудительно возвращено на территорию России, сообщает Сумской погранотряд.