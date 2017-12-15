Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21183

«Теннисная академия» проиграла в Полтаве

10 февраля стартовали игры второго этапа мужского клубного чемпионата Украины в Суперлиге.

На первом этапе были сыграны два тура между 10 командами, по итогам которых была определена четверка, которая продолжает борьбу за медали.

Игры проходят по кругу, каждый с каждым, с разъездами. Результаты матчей 10 февраля: «Фортуна» (Киев) - «Пасс-Авто» (Чернигов) 4:0, «ТТ-TEAM» (Полтава) - «Теннисная академия» (Сумы) 4:0.

17 февраля в Сумах наша «Теннисная академия» будет принимать лидера украинского настольного тенниса - киевскую «Фортуну».

Спорт Настольный теннис
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«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
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«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
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«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
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«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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