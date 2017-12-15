«Теннисная академия» проиграла в Полтаве 10 февраля стартовали игры второго этапа мужского клубного чемпионата Украины в Суперлиге.

На первом этапе были сыграны два тура между 10 командами, по итогам которых была определена четверка, которая продолжает борьбу за медали.

Игры проходят по кругу, каждый с каждым, с разъездами. Результаты матчей 10 февраля: «Фортуна» (Киев) - «Пасс-Авто» (Чернигов) 4:0, «ТТ-TEAM» (Полтава) - «Теннисная академия» (Сумы) 4:0.

17 февраля в Сумах наша «Теннисная академия» будет принимать лидера украинского настольного тенниса - киевскую «Фортуну».