Сумские баскетболисты проиграли лидеру 10-11 февраля БК «СумДУ» играл в Николаеве против местного «Нико-Баскета».

Хорошо начав первую игру, сумчане не смогли довести ее до победы, распавшись в четвертой четверти 79:71 (16-24, 21-19, 16-15, 26-13). Лучшими в составе сумчан были: Игорь Кривич – 16 очков + 6 подборов, Павел Рязанцев – 16 очков, Игорь Стародуб – 16 очков.

Во второй встрече сильнее оказались также хозяева площадки 107:80 (30-24, 24-15, 23-21, 30-20). Лучшими в нашей команде были: Игорь Стародуб – 30 очков + 6 потерь, Сергей Глинчак – 11 очков + 5 передач.

После 10 туров у наших 10 побед и 10 поражений и 4-ое место в группе 1 высшей лиги. «Нико-баскет» возглавляет турнирную таблицу с 16 победами и 2 поражениями.