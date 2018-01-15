Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47193

Сумские баскетболисты проиграли лидеру

10-11 февраля БК «СумДУ» играл в Николаеве против местного «Нико-Баскета».

Хорошо начав первую игру, сумчане не смогли довести ее до победы, распавшись в четвертой четверти 79:71 (16-24, 21-19, 16-15, 26-13). Лучшими в составе сумчан были: Игорь Кривич – 16 очков + 6 подборов, Павел Рязанцев – 16 очков, Игорь Стародуб – 16 очков.

Во второй встрече сильнее оказались также хозяева площадки 107:80 (30-24, 24-15, 23-21, 30-20). Лучшими в нашей команде были: Игорь Стародуб – 30 очков + 6 потерь, Сергей Глинчак – 11 очков + 5 передач.

После 10 туров у наших 10 побед и 10 поражений и 4-ое место в группе 1 высшей лиги. «Нико-баскет» возглавляет турнирную таблицу с 16 победами и 2 поражениями.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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