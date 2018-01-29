На границе задержали двух нарушителей с товаром и без документов

В минувшую субботу в Краснопольском районе пограничный патруль с помощью тепловизионного прибора в нескольких метрах от госграницы в районе населенного пункта Грабовское задержал гражданина Украины. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины в Россию и в обратном направлении с целью перемещения ящика с установкой контрольно-проверочной для гражданской авиации. Кроме этого, осмотрев прилегающую местность, пограничники обнаружили еще 2 ящика с товарами промышленного назначения, которые были незаконно перемещены данным гражданином с территории России.
Сейчас на 28-летнего местного жителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП. Груз установленным порядком передан соответствующим правоохранительным органам для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.
Еще одного нарушителя государственной границы Украины задержали на окраине н.п. Чуйковка, что в Ямпольском районе, пограничники отдела «Свесса». Мужчина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконного его пересечь вне установленных пунктов пропуска.
Пограничниками личность правонарушителя установлена. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 43-летнего гражданина составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП.
На Сумщине пограничники задержали россиянку, которая незаконно пересекли государственную границу....
В Великописаревском районе пограничники Сумского отряда во время реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы...
Пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который находится в международном розыске....
10 февраля в пункт пропуска «Бачевск» для оформления на выезд в Россию прибыл рейсовый автобус марки «Neoplan» украинской регистрации, который...
В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол....