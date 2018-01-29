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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35221

На границе задержали двух нарушителей с товаром и без документов

На днях пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы и пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров промышленного назначения.

В минувшую субботу в Краснопольском районе пограничный патруль с помощью тепловизионного прибора в нескольких метрах от госграницы в районе населенного пункта Грабовское задержал гражданина Украины. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины в Россию и в обратном направлении с целью перемещения ящика с установкой контрольно-проверочной для гражданской авиации. Кроме этого, осмотрев прилегающую местность, пограничники обнаружили еще 2 ящика с товарами промышленного назначения, которые были незаконно перемещены данным гражданином с территории России.

Сейчас на 28-летнего местного жителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП. Груз установленным порядком передан соответствующим правоохранительным органам для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.

Еще одного нарушителя государственной границы Украины задержали на окраине н.п. Чуйковка, что в Ямпольском районе, пограничники отдела «Свесса». Мужчина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконного его пересечь вне установленных пунктов пропуска.

Пограничниками личность правонарушителя установлена. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 43-летнего гражданина составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП.

Право Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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