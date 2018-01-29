«Сумы» проиграли «Черкасскому Днепру» 12 февраля ПФК «Сумы» провел очередной контрольный матч на подготовительном сборе в Счастливом.

Поединок против «Черкасского Днепра» завершился поражением сумской команды 2:3. Пропустив на 30, 42 и 53 минутах игры, «Сумы» смогли отыграть два мяча - на 74 минуте отличился Дмитрий Богачев, а на 86 - Николай Вечурко.

ПФК Сумы: 1 тайм: Штанько, Циколия, Дурай, Богачев, Грищенко, игроки на просмотре

На замену выходили: Вечурко, Галенко, Мурашов, Рафальский, Лиховидько, Квасный, Акубардия