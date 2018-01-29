В Шостке неопытность клиентки банка стоила ей потери денег В полицию с заявлением о краже денег обратилась 32-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил 2000 гривен, которые она не успела получить в банкомате при снятии наличных.

По словам заявительницы, она провела необходимую операцию в терминале самообслуживания, но денег не дождалась. Заподозрив, что банкомат сломался, пошла выяснять недоразумения в финансовое учреждение.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что банкомат наличные все же выдал, хоть и с опозданием, но их забрал следующий в очереди парень, лицо которого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в терминале.

«Проведя ряд необходимых мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Парню 17 лет, он местный. Последний воспользовался растерянностью и неопытностью клиентки банка: когда женщина ушла, а банкомат выдал наличные - он их присвоил».

По словам парня, полученные таким образом деньги он потратил на развлечения с друзьями. И хотя родители парня уже полностью возместили заявительнице нанесенный ущерб, ему все же придется ответить за свой поступок перед законом. По нему в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.