В Шостке неопытность клиентки банка стоила ей потери денег

По словам заявительницы, она провела необходимую операцию в терминале самообслуживания, но денег не дождалась. Заподозрив, что банкомат сломался, пошла выяснять недоразумения в финансовое учреждение.
Правоохранители провели проверку и выяснили, что банкомат наличные все же выдал, хоть и с опозданием, но их забрал следующий в очереди парень, лицо которого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в терминале.
«Проведя ряд необходимых мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Парню 17 лет, он местный. Последний воспользовался растерянностью и неопытностью клиентки банка: когда женщина ушла, а банкомат выдал наличные - он их присвоил».
По словам парня, полученные таким образом деньги он потратил на развлечения с друзьями. И хотя родители парня уже полностью возместили заявительнице нанесенный ущерб, ему все же придется ответить за свой поступок перед законом. По нему в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
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