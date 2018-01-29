На границе с Россией пограничники обнаружили 300 килограммов сыра В Великописаревском районе пограничники Сумского отряда во время реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы Украины, пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничный патруль от мобильного подразделения, проверяя участок госграницы в районе н.п. Лукашевка, в непосредственной близости от границы обнаружил 9 картонных ящиков с головками сыра. Общий вес товара составила более 300 килограммов.

Сейчас обнаружен груз сыра, который правонарушители скорее всего планировали незаконно переместить через границу в Россию, доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.