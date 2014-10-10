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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36402

Звернення до військових, які самовільно залишили військові частини

На жаль, попри свідоме та чесне виконанням обов’язків військової служби абсолютною більшістю військовослужбовців, у Збройних Силах України мають місце випадки самовільного залишення військових частин чи місць служба.

Військове правопорушення – самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407 Кримінального кодексу України) становить закінчений склад злочину з моменту залишення військової частини і триває протягом усього періоду, поки особа не буде затримана або не з’явиться із зізнанням.

Військовослужбовець переховуючись від військового командування, слідства за скоєння злочину з кожним днем лише обтяжує свою вину. Такий військовослужбовець все одно не зможе уникнути кримінальної відповідальності, проте таке тривале продовження протиправної поведінки може унеможливити застосування судом більш м’яких заходів кримінального впливу чи навіть звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до Закону.

З’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину є обставинами, які зможуть пом’якшити чи бути підставою для звільнення від покарання.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертається до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення ЗЛОЧИННИХ ДІЙ.

Вам необхідно повернутися до своєї військової частини чи звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.

Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення іншихзлочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини до уваги приймаються і інші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин та інші.

Також закликаємо членів родин та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті та перестати критися та боязливо опускати очі перед присутніми, відновити своє чесне ім’я та впорядкувати свій життєвий шлях.

Інформацію про розміщення найближчого органу управління Військової служби правопорядку можна дізнатися по телефону гарячої лінії відповідних територіальних управлінь ВСП:

Центральне управління ВСП (по м. Києву та Київській обл.) 044-456-47-27;

Західне територіальне управління ВСП (м. Львів) 032-255-47-63;

Південне територіальне управління ВСП (м. Одеса) 048-230-91-25;

Східне територіальне управління ВСП (м. Дніпро) 056-247-07-55;

Відділення ВСП Полтавського зонального відділу ВСП (м.Суми) вул.Г.Кондратьєва,165 тел.0542-79-34-62.

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