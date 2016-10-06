Центр занятости подвел итоги В Сумском городском центре занятости 9 февраля директор Николай Кухтик рассказал об итогах деятельности за 2017 год, а также изложил приоритетные задачи текущего года.

По сравнению с прошлым годом количество безработных уменьшилось на 3 %. В течение 2017 услугами Центра занятости воспользовались 12 787 человек.

При содействии службы занятости рабочие места получили 5369 человек. Единовременное пособие для организации предпринимательской деятельности предоставлено 33 предпринимателям. В течение 2017 в общественных и других работах временного характера приняли участие 772 человека.

С начала 2018 г. началось активное внедрение профилирования безработных для предупреждения рисков длительной безработицы и социального сопровождения граждан, относящихся к уязвимым на рынке труда группам населения. В конце 2017 года начал работу центр профессионального успеха «Моя карьера», где предоставляется профориентационная помощь.

По данным Николая Кухтика, стабильным спросом на рынке труда пользуются профессии, связанные с машиностроением. Это станочники, водители, электрогазосварщики. В сфере услуг: парикмахеры, швеи, официанты, пекари. «Но у нас мало вакансий по такой важной профессии, как учитель», - сказал А. Кухтик. «На сегодняшний день есть потребность в рабочих кадрах. Почти из 700 имеющихся вакансий – 60% - рабочие профессии. Но сегодня работодатель предлагает низкую заработную плату, и эти вакансии остаются незаполненными».

Ольга Сергеева