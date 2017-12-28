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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26162

Уже в марте первые две громады Сумщины смогут получить землю в коммунальную собственность

По словам начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Натальи Усик, меморандумы о сотрудничестве по данному вопросу подписано со всеми 28 объединенными территориальными громадами.

«Сотрудничество началась с понедельника, поэтому надеемся, что уже в марте первые две общингромады - Бездрицкая и Хотинская - смогут получить в собственность земельные участки. Весь процесс передачи земель должен закончиться 31 декабря 2018 года», - сообщила чиновник во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Наталья Усик подчеркнула, что механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную довольно прост. Алгоритм предусматривает 4 этапа, а именно ходатайство громад к Госгеокадастру о передаче земель, инвентаризация земельных участков, регистрация права собственности и передача земли.

Общество Земля ОТГ ОТГ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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