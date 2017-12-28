Уже в марте первые две громады Сумщины смогут получить землю в коммунальную собственность По словам начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Натальи Усик, меморандумы о сотрудничестве по данному вопросу подписано со всеми 28 объединенными территориальными громадами.

«Сотрудничество началась с понедельника, поэтому надеемся, что уже в марте первые две общингромады - Бездрицкая и Хотинская - смогут получить в собственность земельные участки. Весь процесс передачи земель должен закончиться 31 декабря 2018 года», - сообщила чиновник во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Наталья Усик подчеркнула, что механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную довольно прост. Алгоритм предусматривает 4 этапа, а именно ходатайство громад к Госгеокадастру о передаче земель, инвентаризация земельных участков, регистрация права собственности и передача земли.