Уже в марте первые две громады Сумщины смогут получить землю в коммунальную собственность

«Сотрудничество началась с понедельника, поэтому надеемся, что уже в марте первые две общингромады - Бездрицкая и Хотинская - смогут получить в собственность земельные участки. Весь процесс передачи земель должен закончиться 31 декабря 2018 года», - сообщила чиновник во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.
Наталья Усик подчеркнула, что механизм передачи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную довольно прост. Алгоритм предусматривает 4 этапа, а именно ходатайство громад к Госгеокадастру о передаче земель, инвентаризация земельных участков, регистрация права собственности и передача земли.
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