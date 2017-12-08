Сумские «Вороны» отыграли второй тур в высшей лиге

Игры в высшей лиги прошли г. Городенка Ивано-Франковской области. Наша команда сыграл четыре матча: сыграла в ничью 4:4 с «Hope» (Ровно), выиграли у «Fire» (кривой Рог) 6:4, проиграли «Надії» (Коломыя) 1:9 и выиграли у винницкого «Маяка» 7:5.
После двух туров в активе сумчан 13 очков. Выше только мелитопольская «Скала» и «Надія».
23-24 декабря в Сумах прошел второй тур чемпионатов Украины по флорболу среди юниоров....
23-24 декабря в Сумах пройдут игры трех юношеских чемпионатов Украины по флорболу...
16-17 декабря в Киеве прошел первый тур чемпионата Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола....
9-10 декабря в спортзале СумГу прошли игры второго тура чемпионата Украины по флорболу в группе «Восток» первой лиги....
9-10 декабря Сумы будут принимать второй тур чемпионата Украины по флорболу среди мужских команд I лиги....