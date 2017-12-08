Сумские «Вороны» отыграли второй тур в высшей лиге 10-11 февраля сумские «Вороны» приняли участие во втором туре чемпионата Украины по флорболу от Всеукраинской федерации флорбола.

Игры в высшей лиги прошли г. Городенка Ивано-Франковской области. Наша команда сыграл четыре матча: сыграла в ничью 4:4 с «Hope» (Ровно), выиграли у «Fire» (кривой Рог) 6:4, проиграли «Надії» (Коломыя) 1:9 и выиграли у винницкого «Маяка» 7:5.

После двух туров в активе сумчан 13 очков. Выше только мелитопольская «Скала» и «Надія».