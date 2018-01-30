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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27288

В Сумах патрульная полиция и Федерация автоспорта провели совместную акцию

Волну всеукраинской акции по безопасности дорожного движения «#Керуй» подхватили автомобилисты Федерации автоспорта Сумщины.

Наклейки «Крутий водій», «Я - офлайн», «Надійний водій» и «Класний водій» теперь будут не только украшать транспортные средства автомобилистов, а и стимулировать водителей и других участников дорожного движения к соблюдению ПДД.

«Совместно с Федерацией автоспорта Сумщины мы провели не одно занятия по правилам дорожного движения для подрастающего поколения. Участники Федерации не просто сами пропагандируют соблюдение дорожных правил, но и несут полезную информацию для окружающих», - рассказал командир батальона Управления патрульной полиции в Сумской области Юрий Паращук.

«Достаточно инновационный способ привить людям, что от безопасности на дороге зависит человеческая жизнь. Это не просто наклейка - это ответственность, которую приобретаешь, как только наклеиваешь ее на авто», - делится впечатлениями пресс-секретарь Федерации автоспорта Сумщины Елена Хиценко.

Напомним: Национальная полиция Украины при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза проводит информационную кампанию о безопасном движении на дорогах Украины. Новая инициатива призывает управлять не только автомобилем, а и своими эмоциями, действиями, самой своей жизнью и поэтому получила простое название «#Керуй».

Право Безопасность движения Патрульная полиция ПДД Федерация Автоспорта Сумщины
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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