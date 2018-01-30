В Сумах патрульная полиция и Федерация автоспорта провели совместную акцию

Наклейки «Крутий водій», «Я - офлайн», «Надійний водій» и «Класний водій» теперь будут не только украшать транспортные средства автомобилистов, а и стимулировать водителей и других участников дорожного движения к соблюдению ПДД.
«Совместно с Федерацией автоспорта Сумщины мы провели не одно занятия по правилам дорожного движения для подрастающего поколения. Участники Федерации не просто сами пропагандируют соблюдение дорожных правил, но и несут полезную информацию для окружающих», - рассказал командир батальона Управления патрульной полиции в Сумской области Юрий Паращук.
«Достаточно инновационный способ привить людям, что от безопасности на дороге зависит человеческая жизнь. Это не просто наклейка - это ответственность, которую приобретаешь, как только наклеиваешь ее на авто», - делится впечатлениями пресс-секретарь Федерации автоспорта Сумщины Елена Хиценко.
Напомним: Национальная полиция Украины при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза проводит информационную кампанию о безопасном движении на дорогах Украины. Новая инициатива призывает управлять не только автомобилем, а и своими эмоциями, действиями, самой своей жизнью и поэтому получила простое название «#Керуй».
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