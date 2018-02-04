У сумчанина нашли полкило мака с соломкой Почти полкило маковых зерен с примесями маковой соломки нашли у ранее судимого 29-летнего сумчанина местные оперативники.

Во время отработки города работники полиции заметили ранее судимого 29-летнего сумчанина, который подозрительно себя вел. При появлении правоохранителей мужчина резко пытался изменить направление движения, поэтому его решили проверить. И не зря. Когда к нему подошли, в руках он держал пакет с зернами мака и маковой соломкой.

«Мужчину направили в отдел полиции. Это оказался ранее судимый за разбой сумчанин, который на протяжении длительного времени употребляет опий ацетилированный, - комментирует Виталий Павловский, начальник следственного отделения Сумского отдела полиции. - Полицейским он рассказал, что наркотик готовит сам, а ингредиенты для него, которые являются незапрещенными и находятся в свободной продаже, покупает в торговых точках. Вес изъятого составляет 500 граммов, которое работники полиции направили на экспертизу».

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта». Правоохранители продолжают проверять мужчину и его наркозависимых товарищей и напоминают, что увлечение наркотиками может стоить уголовной ответственности в виде ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.