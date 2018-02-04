Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31224

У сумчанина нашли полкило мака с соломкой

Почти полкило маковых зерен с примесями маковой соломки нашли у ранее судимого 29-летнего сумчанина местные оперативники.

Во время отработки города работники полиции заметили ранее судимого 29-летнего сумчанина, который подозрительно себя вел. При появлении правоохранителей мужчина резко пытался изменить направление движения, поэтому его решили проверить. И не зря. Когда к нему подошли, в руках он держал пакет с зернами мака и маковой соломкой.

«Мужчину направили в отдел полиции. Это оказался ранее судимый за разбой сумчанин, который на протяжении длительного времени употребляет опий ацетилированный, - комментирует Виталий Павловский, начальник следственного отделения Сумского отдела полиции. - Полицейским он рассказал, что наркотик готовит сам, а ингредиенты для него, которые являются незапрещенными и находятся в свободной продаже, покупает в торговых точках. Вес изъятого составляет 500 граммов, которое работники полиции направили на экспертизу».

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта». Правоохранители продолжают проверять мужчину и его наркозависимых товарищей и напоминают, что увлечение наркотиками может стоить уголовной ответственности в виде ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

Сегодня 17:27

Наркомана, угрожавшего медсестре стулом, отпустили в зале суда

Прокуратура настаивает на реальном наказании для наркозависимого мужчины, который для получения очередной дозы угрожал медсестре....

08.02.2018 15:19

Сумские копы поймали пьяного наркомана

У нетрезвого нарушителя порядка полицейские обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения....

Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность
07.02.2018 16:48

Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность

Из-за «рекламы» различных солей, спайсов и иных психотропных веществ, размещенной на зданиях, заборах или в сети Интернет, сотрудники Управления противодействия...

В Сумах поймали наркодилера
07.02.2018 10:45

В Сумах поймали наркодилера

Патрульные задержали мужчину с большим количеством веществ, похожих на наркотические....

Во время семейного конфликта копы нашли наркотики
06.02.2018 09:10

Во время семейного конфликта копы нашли наркотики

Патрульные Сум приехали на семейную ссору, а обнаружили вещество, похожее на наркотическое....

Новости

Сумчанин гулял возле ночного клуба с ножом
Сегодня 17:55
Наркомана, угрожавшего медсестре стулом, отпустили в зале суда
Сегодня 17:27
На Сумщине в результате пожара погиб пенсионер
Сегодня 17:22
В Сумах «Служба 15-80» временно поменяла номер телефона
Сегодня 17:18
Участникам АТО напомнили о документах на право льготного проезда
Сегодня 16:42
Сумской паралимпиец взял два «золота» на кубке мира
Сегодня 16:23
Полицейские поймали веловора
Сегодня 15:35
Сумчане голосуют за перенос опасных остановок
Сегодня 14:56
В Сумах патрульная полиция и Федерация автоспорта провели совместную акцию
Сегодня 14:27
В Сумах областная власть ответила городской по поводу пестицидов под открытым небом
Сегодня 13:59
На Сумщине семейные ссоры закончились рукоприкладством
Сегодня 13:47
Сумские «Вороны» отыграли второй тур в высшей лиге
Сегодня 13:38
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.