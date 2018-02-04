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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35217

Полицейские поймали веловора

В Глухове благодаря неравнодушию граждан работники полиции вычислили ранее судимого 42-летнего мужчину, который «покусился» на оставленный без присмотра велосипед местной жительницы.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница города и сообщила, что у нее пропал велосипед. По приезду на место происшествия сотрудников полиции, было установлено, что заявительница оставила свой спортивный велосипед у подъезда жилого дома и пошла навестить свою подругу. Когда же через некоторое время вернулась, оставленный на улице двухколесник исчез.

«Сотрудники полиции провели подворный обход и опросили возможных свидетелей, которые и помогли правоохранителям разыскать злоумышленника, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, которого вскоре задержали вместе с похищенным. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и лишь несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы».

Как пояснил злоумышленник, велосипед украл из-за небрежности его хозяев, в дальнейшем планировал его оставить себе. Правоохранители уже вернули похищенное владелице, а в отношении него открыли очередное уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает уплату штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет. В полиции продолжают обращаться к владельцам велосипедов, скутеров и мотоциклов, чтобы те не оставляли свои транспортные средства без присмотра у подъездов дома, вблизи торговых заведений и т.д. и пользовались современными противоугонными устройствами, в том числе качественными велосипедными замками и всегда заботились о сохранении своего имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Глухов Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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